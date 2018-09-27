Okan Kurt eski eşi Demet Akalın'ı sosyal medyada takipten çıkardı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villaya haciz işlemi yapılmış ve Demet Akalın kızı Hira’nın ‘Köpeğimi de alacaklar mı anne?’ sorusundan sonra avukatına boşanma talimatı vermişti. Demet Akalın ile Okan Kurt cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Okan Kurt eski eşi Demet Akalın'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp tüm fotoğraflarını sildi
Giriş Tarihi: 27.9.2018 10:35Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 10:51
Bir süre önce icra ve boşanma olaylarıyla gündeme gelen Demet Akalın ile Okan Kurt cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Okan Kurt eski eşi Demet Akalın'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp tüm fotoğraflarını sildi.