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eski eşi 'ı sosyal medyada takipten çıkardı

ve çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villaya haciz işlemi yapılmış ve Demet Akalın kızı Hira’nın ‘Köpeğimi de alacaklar mı anne?’ sorusundan sonra avukatına boşanma talimatı vermişti. Demet Akalın ile Okan Kurt cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Okan Kurt eski eşi Demet Akalın'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp tüm fotoğraflarını sildi

Giriş Tarihi: 27.9.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 10:51
Okan Kurt eski eşi Demet Akalın'ı sosyal medyada takipten çıkardı

Bir süre önce icra ve boşanma olaylarıyla gündeme gelen ile cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Okan Kurt eski eşi Demet Akalın'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp tüm fotoğraflarını sildi.

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Okan Kurt eski eşi Demet Akalın'ı sosyal medyada takipten çıkardı
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