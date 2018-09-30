Ünlülerden ‘Göktaşı’na tam not

Sinehane'nin yapımcılığını üstlendiği, Caner Erzincan
'ın yönettiği 'Göktaşı', geçtiğimiz günlerde Kanyon'da düzenlenen galayla görücüye çıktı. Filmin oyuncuları Şafak Sezer
, Ayhan Taş
, Bülent Çolak, Mehmet Esen
, Yılmaz Gruda
, Ceyhun Fersoy
ve Nilay Toprak; galada tam kadro hazır bulundu. Galanın yapıldığı alanda adeta izdiham yaşanırken, pek çok ünlü isim de 'Göktaşı'nı ilk gösteriminde izlemeye koştu. Galaya; yapımcı Furkan Yeşilnur, İzzet Yıldızhan
, Serkan Çağrı
, Şilan Makal, Polat Yağcı
, Çılgın Sedat, Gizem Özdilli
, Begüm Öner
, Ahmet Selçuk İlkan
, Züleyha Ortak, Ali Şentürk ve Günay Museyeva gibi ünlü isimler de katıldı.GECEDEN NOTLAR ¦
Filmin oyuncularından Ceyhun Fersoy, galaya eşi Begüm Öner ile birlikte katıldı. Fersoy, gazetecilerin eşine yakın ilgi gösterip sorular sorması üzerine "Arkadaşlar, filmde rol alan benim. Bakıyorum siz eşimle daha çok konuşuyorsunuz" diye espri yaptı. ¦
Filmde hoca rolünü canlandıran Mehmet Esen, "Filmde yaşattığımız sıcaklığı hâlâ devam ettiyoruz; sıcak, samimi ve hepimizi güldürecek bir film oldu. İnşallah hepimiz güleceğiz ve güldüreceğiz" dedi. ¦
Usta oyuncu Yılmaz Gruda, sette oyuncular arasında çok güzel bir ilişki olduğunu anlattı: "Halkımızın ihtiyacı olan ve kahkaha atabileceği bir eser yarattık. Sette güzel bir ilişki vardı, bu da filme yansıdı. Şafak Sezer gibi iyi bir oyuncuyla oynadım; onu tanımak ve birlikte çalışmak güzeldi." ¦
Filmin yönetmeni Caner Erzincan, "Filmde rol alan tüm oyuncuların bana katkısı oldu, inşallah seyircimiz de beğenir. Köy halkı bize çok destek oldu. Bir kez daha onlara teşekkür ederim" diye konuştu. Dua ettik, bir hafta yağmur yağdı!
Filmin
başrol oyuncusu Şafak Sezer, filmi şöyle anlattı: "Göktaşı', sezonun ilk büyük komedi filmi. Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli Armağan Köyü'nden 450 kişi, filmde figüran olarak rol aldı. Uzun süredir köyde geçen bir filmde oynamamıştım. Kadro inanılmaz, çok değerli oyuncu arkadaşlarımla çalıştım." Çekimler sırasında senaryo gereği yağmur duasına çıktıklarını anlatan Sezer, herkesi güldürdü: "Filmde hocayı oynayan Mehmet Abi (Esen) dua etti, bir hafta yağmur yağınca çekimler uzadı."