Ünlülerden ‘Göktaşı’na tam not

BUGÜN NELER OLDU

Filmin oyuncularından Ceyhun Fersoy, galaya eşi Begüm Öner ile birlikte katıldı. Fersoy, gazetecilerin eşine yakın ilgi gösterip sorular sorması üzerine "Arkadaşlar, filmde rol alan benim. Bakıyorum siz eşimle daha çok konuşuyorsunuz" diye espri yaptı.Filmde hoca rolünü canlandıran Mehmet Esen, "Filmde yaşattığımız sıcaklığı hâlâ devam ettiyoruz; sıcak, samimi ve hepimizi güldürecek bir film oldu. İnşallah hepimiz güleceğiz ve güldüreceğiz" dedi.Usta oyuncu Yılmaz Gruda, sette oyuncular arasında çok güzel bir ilişki olduğunu anlattı: "Halkımızın ihtiyacı olan ve kahkaha atabileceği bir eser yarattık. Sette güzel bir ilişki vardı, bu da filme yansıdı. Şafak Sezer gibi iyi bir oyuncuyla oynadım; onu tanımak ve birlikte çalışmak güzeldi."Filmin yönetmeni Caner Erzincan, "Filmde rol alan tüm oyuncuların bana katkısı oldu, inşallah seyircimiz de beğenir. Köy halkı bize çok destek oldu. Bir kez daha onlara teşekkür ederim" diye konuştu.Filminbaşrol oyuncusu Şafak Sezer, filmi şöyle anlattı: "Göktaşı', sezonun ilk büyük komedi filmi. Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli Armağan Köyü'nden 450 kişi, filmde figüran olarak rol aldı. Uzun süredir köyde geçen bir filmde oynamamıştım. Kadro inanılmaz, çok değerli oyuncu arkadaşlarımla çalıştım." Çekimler sırasında senaryo gereği yağmur duasına çıktıklarını anlatan Sezer, herkesi güldürdü: "Filmde hocayı oynayan Mehmet Abi (Esen) dua etti, bir hafta yağmur yağınca çekimler uzadı."