Alican Yücesoy yeni karakteriyle şaşırtacak!

atv'nin merakla beklenen dizisi Can Kırıkları'nın Cihan Karadağ'ı Alican Yücesoy, hayatta kalmak için güçlü ve acımasız olunması gerektiğine inanan ve iş adamı maskesinin altında mafyatik işlerle uğraşan bir karakteri canlandırıyor. Hayatı boyunca ölümüne sebep olduğu Leyla'yı (tek bir kadını) seven Cihan Karadağ'ın bir gün öldüğünü sandığı kadını karşısında görünce hayatı alt üst oluyor. Cihan ve Leyla'nın hikayesi tam bu noktada izleyicinin karşısına çıkacak.

8 Ekim Pazartesi günü seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp üstlenirken, yönetmen koltuğuna Serkan Birinci oturuyor. İki kadın polisin duygu yüklü hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.