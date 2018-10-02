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yeni karakteriyle şaşırtacak!

8 Ekim Pazartesi günü ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan dizisinde başarılı oyuncu , mafyatik bir iş adamını canlandırıyor.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 16:14
Alican Yücesoy yeni karakteriyle şaşırtacak!

atv'nin merakla beklenen dizisi 'nın , hayatta kalmak için güçlü ve acımasız olunması gerektiğine inanan ve iş adamı maskesinin altında mafyatik işlerle uğraşan bir karakteri canlandırıyor. Hayatı boyunca ölümüne sebep olduğu Leyla'yı (tek bir kadını) seven Cihan Karadağ'ın bir gün öldüğünü sandığı kadını karşısında görünce hayatı alt üst oluyor. Cihan ve Leyla'nın hikayesi tam bu noktada izleyicinin karşısına çıkacak.

8 Ekim Pazartesi günü seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp üstlenirken, yönetmen koltuğuna Serkan Birinci oturuyor. İki kadın polisin duygu yüklü hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan dizide , , Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, , Ecem Özkaya, Hazar Motan, , Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.

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Alican Yücesoy yeni karakteriyle şaşırtacak!
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