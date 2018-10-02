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ve komşularından örnek hareket

ve aynı sitede komşu olduğu sekiz arkadaşı, Clubfinearts adı altındaki sanat hareketinde buluştu. Amaçları; Türk sanatını uluslararası platformda tanıtmak

FUNDA KARAYEL Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 09:42
Engin Altan Düzyatan ve komşularından örnek hareket

Koleksiyonerliğin paylaşarak büyüyeceğine inanan ve birçoğu komşusu olan sekiz sanat arkadaşı, Clubfinearts adı altında bir sanat hareketi için bir araya geldi. Ana misyonları Türk sanatı, sanatçısı ve koleksiyonerini uluslararası platformda görünür kılmak. İlk etkinliklerini Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş'un organizasyonunu üstlendiği Artweeks@Akaretler'de yaptılar. Clubfinearts üyeleri; Ata Volkan Alp, Haluk Yücelsin, Hakan Salargil, Raul Danon, Engin Altan Düzyatan, Erol Büyük, Selim Erol, Cengiz Yatağan, Mert Üründül. Hepsi her ay atölye atölye gezerek yeni eserler alıyorlar.

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Engin Altan Düzyatan ve komşularından örnek hareket
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