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2 filminin ilk fragmanı yayınlandı

Merakla beklenen ' 2'nin ilk fragmanı yayınlandı. ’nın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu 'Organize İşler 2' kadrosu ile dikkat çekiyor.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 22:32 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 23:01
Organize İşler 2 filminin ilk fragmanı yayınlandı

'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı "" filminin devam halkası "Organize İşler 2"den ilk fragman yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu filmde, , , Bensu Soral, , Okan Çabalar, , , Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, , Atakan Çelik ve Safa Sarı yer alıyor. Film, Asım Noyan ve çetesinin organize ettiği, "sazan sarmalı" olarak tanımlanan bir üç kağıda bulaşan kahramanlarının macera ve aksiyon dolu hikayesini anlatıyor.

Organize İşler 2'den ilk teaserı yayınlandı!

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Organize İşler 2 filminin ilk fragmanı yayınlandı
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