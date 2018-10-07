Antalya’da Cem Yılmaz sevgisi salona sığmadı

TURKUVAZ Medya
'nın ana medya sponsoru olduğu 55'inci Antalya
Film Festivali, ünlü oyuncuları ağırlamaya devam ediyor. Festival kapsamında 'Av Mevsimi' ile 'Arif V 216' filmleri gösterilen Cem Yılmaz
, yönetmen Ömer Vargı'yla birlikte Antalya
halkıyla buluştu. Ünlü komedyeni büyük ilgiyle karşılayan Antalyalılar, Antalya Kültür Merkezi'ndeki salona sığmayınca Yılmaz ile Vargı'nın söyleşisini dışarıdaki dev ekrandan izledi. Sinemaseverlerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, esprileriyle herkesi kahkahalara boğdu. Festivalde Yaşam Boyu Başarı ödülü alan ünlü komedyen, ödülle ilgili şunları söyledi: "Bu ödülün adı, benim için temennidir. 20 yıl kısa bir süre değil. Sinema maceramızda izleyicinin sevgisinin artarak devam etmesi çok güzel bir şey... Antalya Film Festivali
'nde anılmak da çok güzel. Geri kalan hayatımda da başarılı olmaya çalışacağım." Usta yönetmen Ömer Vargı ise Cem Yılmaz'la tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Bir arkadaşım 'Cem diye bir çocuk var, gidip sahnesini izleyelim' dedi. Ben de yeni yeni film çekiyordum. Şov bitince yanına gittim, 'İnşallah seninle bir gün film yapacağım' dedi. Sonra Bodrum'da bir ay birlikte tekne tatili yaptık."