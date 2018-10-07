İlk teaser en çok izlenenler listesinde

Yılmaz Erdoğan
'ın yazıp yönettiği ve oynadığı, 4 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Organize İşler 2
'nin ilk teaser'ı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 13 yıl sonra organize işlerin hız kesmeden devam ettiği İstanbul'da, 'Asım Noyan' ve çetesinin organize ettiği bir üçkağıda bulaşan kahramanlarının macera dolu hikayesinden kesitlerin yer aldığı ilk teaser, büyük beğeni topladı. Teaser, yayına girer girmez You- Tube'un En Çok İzlenenler listesine girdi. Yılmaz Erdoğan'ın 'Asım Noyan', Ezgi Mola
'nın 'Lerzan Berrak', Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Sarı Saruhan' karakterlerini canlandırdığı filmde Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan
, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler de var.