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İlk teaser en çok izlenenler listesinde

Giriş Tarihi: 7.10.2018
İlk teaser en çok izlenenler listesinde
'ın yazıp yönettiği ve oynadığı, 4 Ocak'ta vizyona girecek olan ''nin ilk teaser'ı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 13 yıl sonra organize işlerin hız kesmeden devam ettiği İstanbul'da, 'Asım Noyan' ve çetesinin organize ettiği bir üçkağıda bulaşan kahramanlarının macera dolu hikayesinden kesitlerin yer aldığı ilk teaser, büyük beğeni topladı. Teaser, yayına girer girmez You- Tube'un En Çok İzlenenler listesine girdi. Yılmaz Erdoğan'ın 'Asım Noyan', 'nın 'Lerzan Berrak', Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Sarı Saruhan' karakterlerini canlandırdığı filmde Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, , Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler de var.
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İlk teaser en çok izlenenler listesinde
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