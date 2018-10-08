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terhis oldu

, 21 günlük bedelli askerliğini, 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda tamamladı

Giriş Tarihi: 8.10.2018 11:34
Anıl Altan terhis oldu

Oyuncu , terhis olan eşi Anıl Alkan'la çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Geldi sevgilim. Allah tüm görevini yapan askerlerimize güç, kuvvet ve sabır versin" notunu düştü.

ASKERLİĞİ ÇAVUŞ OLARAK TAMAMLADI

ten faydalanan 21 günlük zorunlu eğitim için birliğine teslim olmuştu.Vatani görevini 'da yerine getiren Anıl Altan 16 gün sonra birliğinden ilk fotoğrafını paylaşıp, altına da; "Tarihi ile meşhur ve şanlı 2.Komando Tugayında bu süreyi geçirmek ve görevimizi yerine getirmek ayrı bir onurdu. Bütün komutanlarımıza teşekkür ederiz. Bu üniforma ile sınırlarımızı, vatanımızı koruyan ve bütün görevdeki askerlerimize, kardeşlerimize, abilerimize teşekkür ederiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar dilerim. İyi ki varsınız." notunu düşmüştü.

İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları

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Anıl Altan terhis oldu
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