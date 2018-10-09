Hande Ataizi'den bir günlük evliliği ile ilgili açıklamalar

'4 Kadın Zamanı' programında; Hande Ataizi, 'bir günlük' evliliğinin neden bittiğini açıkladı. Hande Ataizi, "Annem ilk eşimle evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmamızı önerdi. Eski eşim, 'Ben evleneceğim kadına böyle bir şey yaptırmam' dedi, ben de çok sevindim. Ama evleneceğim gün önüme evlilik sözleşmesi koydular. Sözleşmeye göre boşadıktan sonra dahi evde oturma iznim yoktu, kabul etmedim. Gergin bir ortamda nikah kıyıldı ve aynı gece boşanmaya karar verdim. Bir günlük evlilik olmak durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.

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