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'den göz dolduran performans!

’nin yeni dizisi “Ağlama Anne”nin başrol oyuncusu ’den göz dolduran performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 11:53
Cansel Elçin'den göz dolduran performans!

Geçtiğimiz Pazar (7 Ekim) ilk bölümdeki performansıyla izleyicilerin dikkatini üzerine çeken Ağlama Anne'nin Adnan'ı , diziyle ilgili konuştu.

Ağlama Anne 1. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

Dizinin hikayesini çok beğendiğini söyleyen Elçin "Bence bu proje gerçek bir hikayeye sahip. Dünyada bir annenin ağlaması kadar acı bir şey yok. Adnan'ı oynamak istedim çünkü bir babanın yıllar sonra kızının olduğunu öğrenip ona sahip çıkmak istemesi beni çok duygulandırdı. Projeyi kabul etmemdeki başka bir etkende deneyimli, disiplinli ve yaratıcı yönetmen oldu" dedi.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu "Ağlama Anne", seyirciye sık sık "Doğuran mı annedir? Büyüten mi?" sorusunu düşündürecek. Seyirciyi Pazar geceleri ekrana bağlayacak dizide Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğlulları, , Ekin Mert Daymaz ve Aslıhan Malbora gibi başarılı isimler rol alıyor.

Ünlülerin merak edilen çocukları

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Cansel Elçin'den göz dolduran performans!
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