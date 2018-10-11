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trafik kazası geçirdi

Şarkıcı 'la olan evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran şarkıcı , trafik kazası geçirdi

Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:37
Emina Jahovic trafik kazası geçirdi

Yeni klibinin çekimleri için bir süredir Belgrad'da olan , geçen akşam bir trafik kazası geçirdi. Kazayı ufak sıyrıklar ve morluklarla atlatan Jahovic, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'KAZANIN ŞOKU HALA ÜZERİMDE'

Şarkıcı yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu: "Sevgili arkadaşlarım, haberlerde çıktığı gibi geçirdiğim trafik kazası sonrası sağlık durumum kötü değil bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Belgrad'da setteyim, bir miktar da olsa yaşadıklarımın şoku hala üzerimde. Çalışmaya devam ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum"

Ünlü isimlerin boyları

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Emina Jahovic trafik kazası geçirdi
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