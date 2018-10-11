‘Lütfü Usta’yla yine tiyatro sahnesinde

Usta oyuncu Şener Şen
, ilk kez 1978'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynadığı, Türk tiyatrosunun ölümsüz klasiklerinden 'Zengin Mutfağı' oyunu ile yeniden tiyatro izleyicisiyle buluşacak. Vasıf Öngören'in yazdığı bu hiciv dolu, eğlenceli oyunda, 40 yıl önce aşçı 'Lütfü Usta
' ile seyirci karşısına çıkan Şen, 2018 yılında yine aynı karaktere hayat vererek başrolü üstlenecek. 'Zengin Mutfağı'nda Şen'e, Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan gibi genç isimler eşlik edecek. DasDas prodüksiyonu 12 oyunun sahneleneceği önümüzdeki sezonun en dikkat çekici yapımı 'Zengin Mutfağı', Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının o dönemde zengin bir ailenin mutfağında yarattığı etkiyi anlatıyor.