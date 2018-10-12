Selin Yeninci ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde adeta döktürüyor!

Yaman Çiftliği'nin gözü kara, dedikoducu ve çıkarcı aşçısı 'Saniye'yi canlandıran Selin Yeninci, dizinin kilit isimlerinden biri. Oyunculuğuyla herkesin beğenisini toplayan Yeninci, kısa zamanda gönülleri fethetti.

Hırsı uğruna yapamayacağı hiçbir şey olmayan Saniye (Selin Yeninci) senelerdir Hünkar'ın hizmetinde. Kocası Gaffur'un en büyük destekçisi olan Saniye, ilerleyen bölümlerde ise izleyiciyi bir hayli şaşırtacak.

Yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova" her Perşembe atv'de!