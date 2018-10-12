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Selin Yeninci ‘’ dizisinde adeta döktürüyor!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi, ’nın ‘Saniye’ karakterine hayat veren Selin Yeninci kısa sürede dikkatleri üzerine çekti

Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:27
Selin Yeninci ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde adeta döktürüyor!

Yaman Çiftliği'nin gözü kara, dedikoducu ve çıkarcı aşçısı 'Saniye'yi canlandıran Selin Yeninci, dizinin kilit isimlerinden biri. Oyunculuğuyla herkesin beğenisini toplayan Yeninci, kısa zamanda gönülleri fethetti.

Hırsı uğruna yapamayacağı hiçbir şey olmayan Saniye (Selin Yeninci) senelerdir Hünkar'ın hizmetinde. Kocası Gaffur'un en büyük destekçisi olan Saniye, ilerleyen bölümlerde ise izleyiciyi bir hayli şaşırtacak.

Yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "" her Perşembe atv'de!

Ünlü isimlerin merak edilen çocukları

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Selin Yeninci ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde adeta döktürüyor!
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