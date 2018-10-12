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söyledi imparator ağladı

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Sibel can söyledi imparator ağladı
Güz konserleri kapsamında önceki gün İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan , konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı, sahnede bir klasiği olan 'Yalan' parçısını seslendirdikten sonra sahneden inip kendisini dinleyen yakın dostu Tatlıses'in yanına gitti. Can, "Benim canım burada, ne büyük bir şeref, ne büyük bir onur... Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bu gece bütün alkışlar imparator için" dedi. Gözyaşlarını tutamayan Tatlıses'i "Ağlamak yok imparator, hiç yakışıyor mu sana İbrahim Bey?" diyerek teselli eden şarkıcı, Tatlıses'in çıkaracağı albümünün müjdesini de verdi. Nur Yerlitaş imzalı iddialı kostümleriyle de göz kamaştıran Can, konser sonlarına doğru İbrahim Tatlıses'e sürpriz yapıp "Tatlıses şarkıları çalsın" diyerek Tatlıses'in sevilen parçalarından 'Mavi Mavi' şarkısını seslendirdi.

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Sibel can söyledi imparator ağladı
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