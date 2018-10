Sibel can söyledi imparator ağladı

BUGÜN NELER OLDU

Güz konserleri kapsamında önceki gün İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan Sibel Can , konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı, sahnede bir İbrahim Tatlıses klasiği olan 'Yalan' parçısını seslendirdikten sonra sahneden inip kendisini dinleyen yakın dostu Tatlıses'in yanına gitti. Can, "Benim canım burada, ne büyük bir şeref, ne büyük bir onur... Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bu gece bütün alkışlar imparator için" dedi. Gözyaşlarını tutamayan Tatlıses'i "Ağlamak yok imparator, hiç yakışıyor mu sana İbrahim Bey?" diyerek teselli eden şarkıcı, Tatlıses'in çıkaracağı albümünün müjdesini de verdi. Nur Yerlitaş imzalı iddialı kostümleriyle de göz kamaştıran Can, konser sonlarına doğru İbrahim Tatlıses'e sürpriz yapıp "Tatlıses şarkıları çalsın" diyerek Tatlıses'in sevilen parçalarından 'Mavi Mavi' şarkısını seslendirdi.