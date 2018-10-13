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Bu arkadaşlık çok şaşırtacak

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Bu arkadaşlık çok şaşırtacak
Selın Şekerci, , Selim Bayraktar ve 'ın rol aldığı 'Sevgili Komşum' adlı film, komşuluk ilişkileriyle seyirciyi ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Filmde, iki popüler kadın oyuncu, Sezin Akbaşoğulları ve Selin Şekerci, rolleri gereği aralarında kurulan farklı arkadaşlıkla seyirciyi çok şaşırtacak. Akbaşoğulları rolü gereği apar topar kaldırıldığı hastane sonrası ev arkadaşlığı yapmaya başladığı Selin Şekerci ile garip bir dostluk ilişkisi kuracak. 'Sevgili Komşum', 19 Ekim'de vizyona girecek.
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