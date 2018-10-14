Kerem Alışık “Bir Zamanlar Çukurova”da!

"FEKELİ" ZAMANI!

Yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde son bölümlere damgasını vuran "Fekeli", bu hafta ortaya çıkacak. Yayınlandığı ilk günden itibaren seyircinin gönlünde taht kuran "Bir Zamanlar Çukurova"da "Fekeli" zamanıyla birlikte dengeler tamamen değişecek!

Bir Zamanlar Çukurova 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

1970'li yılların Adana'sında geçen dönem dizisinde her şey yeniden başlayacak. Kerem Alışık, 6. Bölümde seyircinin karşısına "Fekeli" olarak çıkacak. Perşembe akşamlarının iddialı dizisinin yeni kilit ismi Alışık, böylesine güzel bir projede yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.



"Bir Zamanlar Çukurova" her Perşembe atv'de!