Aşk ve Mavi’de bu cuma olay var

Aşk ve Mavi
dizisinde Ali-Mavi aşkı sona eriyor. Karşılarına çıkan tüm engellere rağmen birbirlerinden hiç ayrılmayan Ali ve Mavi, sırtlarından hançerleniyor. Ali (Emrah Erdoğan), diziye veda ediyor. Bu ayrılıkla ilgili NTC Medya bir açıklama yaptı. İşte o açıklama: TEŞEKKÜRLER EMRAH
"İki
sezondur büyük bir keyifle çalıştığımız Sayın Emrah Erdoğan ile sözleşmemizin sona ermesi sebebiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Erdoğan'a katkılarından dolayı sonsuz teşekkürler. Yollarımızın tekrar kesişmesi dileğiyle..."