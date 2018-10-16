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’de bu cuma olay var

ATV’nin sevilen dizisi ’de bu cuma solukları kesecek bir bölüm var. Ali ve Mavi’yi hiç beklemedikleri birisi arkalarından vuruyor. Dizinin Ali’si Emrah Erdoğan herkesi şaşırtacak bir sahneyle diziye veda ediyor. Ancak yeni bölümlerde izleyiciyi daha büyük sürprizler bekliyor

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Aşk ve Mavi’de bu cuma olay var
dizisinde Ali-Mavi aşkı sona eriyor. Karşılarına çıkan tüm engellere rağmen birbirlerinden hiç ayrılmayan Ali ve Mavi, sırtlarından hançerleniyor. Ali (Emrah Erdoğan), diziye veda ediyor. Bu ayrılıkla ilgili NTC Medya bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

TEŞEKKÜRLER EMRAH
"İki sezondur büyük bir keyifle çalıştığımız Sayın Emrah Erdoğan ile sözleşmemizin sona ermesi sebebiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Erdoğan'a katkılarından dolayı sonsuz teşekkürler. Yollarımızın tekrar kesişmesi dileğiyle..."
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Aşk ve Mavi’de bu cuma olay var
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