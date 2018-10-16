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’da Türk bayraklı kutlama

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Porto Riko’da Türk bayraklı kutlama
Geçtiğimiz yıllarda atv'de yayınlanan '' dizisiyle 'lu hayranlarının da gönlünü fetheden oyuncu , geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. Akyürek'e dünyanın birçok ülkesinden mesajları yağarken, en ilginci Porto Riko'dan geldi. Ünlü oyuncunun fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giyen Porto Riko'lular, Türk bayrakları açarak Akyürek'in doğum gününü kutladılar. Akyürek'e ithafen pasta da kesen hayranları, ünlü oyuncuya olan sevgilerini de yazdıkları mesajlarla sosyal medyada da paylaştılar.
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Porto Riko’da Türk bayraklı kutlama
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