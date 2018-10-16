Porto Riko’da Türk bayraklı kutlama

Geçtiğimiz yıllarda atv'de yayınlanan 'Kara Para Aşk
' dizisiyle Porto Riko
'lu hayranlarının da gönlünü fetheden oyuncu Engin Akyürek
, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. Akyürek'e dünyanın birçok ülkesinden doğum günü
mesajları yağarken, en ilginci Porto Riko'dan geldi. Ünlü oyuncunun fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giyen Porto Riko'lular, Türk bayrakları açarak Akyürek'in doğum gününü kutladılar. Akyürek'e ithafen pasta da kesen hayranları, ünlü oyuncuya olan sevgilerini de yazdıkları mesajlarla sosyal medyada da paylaştılar.