Aslı Enver'den o soruya yanıt yok

Aslı Enver, gazetecilerin Murat Boz'la barıştıkları yönündeki haberlerle ilgili sorusuna "Cevap vermeyeceğim teşekkürler" diye karşılık verip uzaklaştı.

Murat Boz ve ağabeyi Ali Boz'a yakınlığıyla bilenen Astrolog Aytaç Öner, geçenlerde konuk olduğu bir programda ilginç bir açıklama yapmıştı. Sunucu Esra Balamir'in ''Aslı ile Murat barışacaklar mı?'' sorusuna Aytaç Öner, "Şu anda barışıklar ve çok mutlular" diye cevap vermişti.

'İLK BEN Mİ SÖYLEDİM? ÖZÜR DİLERİM'

Stüdyodakilerin şaşkınlık yaşaması üzerine ne yapacağını şaşıran Aytaç Öner "Kimse bilmiyor muydu? İlk ben mi söyledim. O zaman özür diliyorum" demişti. Öte yandan; Aslı Enver'in Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü bir iş insanına kaptırdığı iddia edilmişti.

Aslı Enver'in aşk yaşadığı iş insanının evli olduğu oyuncunun da bunu öğrendikten sonra ilişkisine nokta koyduğu çıkan haberler arasındaydı.

Bu haberlerin ardından Aslı Enver şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugüne kadar asla doğruluk payı olmayan, çirkin iddialarla yapılan, ayrılık sebebi olarak gösterilen hiçbir haber için açıklama yapmadım.

Ancak devamlı evli ve çocuklu kişilerle adımı kullanarak, gerçeklik payı olmayan 'iddia edildi' denilerek haberler yapılması artık beni de ailemi de ciddi derece üzüyor ve yıpratıyor.

Bu haberi ortaya atan Instagram hesabı ve gazeteci ile ilgili de hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Bundan sonra bu tarz tüm asılsız haberler için de hukuki hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim."