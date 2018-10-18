Göçmen kadınlarla pilates yaptı

Doğumuna iki hafta kalan Azra Akın
, önceki gün Ümraniye'de Sağlık Bakanlığı
'nın Göçmen
Sağlığı Merkezi içinde bulunan UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde hamile kadınlarla buluştu. 'HEPİMİZİN HAKKI'
Azra Akın, şöyle konuştu: "Uzmanlarımız eşliğinde nefes ve rahatlama egzersizleri yaptık, hamilelikte düzgün duruş üzerine çalıştık. Yaptığımız çalışma hem fiziksel, hem de zihinsel olarak bizi rahatlatıyor ve doğuma hazırlanmamıza yardım ediyor. Çok güzel ve neşeli bir gün geçirdik. Her bir anne ve anne adayıyla tanışmak, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak çok değerliydi. İnandığım ve dünyada görmek istediğim şey, her kadının gerekli sağlık hizmetlerine, eğitim ve bilgilendirmeye, psikolojik desteğe erişmesidir. Bu hepimizin hakkıdır."