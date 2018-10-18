Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Göçmen kadınlarla pilates yaptı

kadınlarla pilates yaptı

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Göçmen kadınlarla pilates yaptı
Doğumuna iki hafta kalan , önceki gün Ümraniye'de 'nın Sağlığı Merkezi içinde bulunan UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde hamile kadınlarla buluştu.

'HEPİMİZİN HAKKI'
Azra Akın, şöyle konuştu: "Uzmanlarımız eşliğinde nefes ve rahatlama egzersizleri yaptık, hamilelikte düzgün duruş üzerine çalıştık. Yaptığımız çalışma hem fiziksel, hem de zihinsel olarak bizi rahatlatıyor ve doğuma hazırlanmamıza yardım ediyor. Çok güzel ve neşeli bir gün geçirdik. Her bir anne ve anne adayıyla tanışmak, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak çok değerliydi. İnandığım ve dünyada görmek istediğim şey, her kadının gerekli sağlık hizmetlerine, eğitim ve bilgilendirmeye, psikolojik desteğe erişmesidir. Bu hepimizin hakkıdır."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göçmen kadınlarla pilates yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN