Türk müziğinin güçlü seslerinden Sibel Can , albümünün üçüncü klibini ' Yeni Aşkım ' şarkısına çekti. Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde, Antalya Sueno Otel'de çekilen klipte Can, güçlü bir plaza kadınını canlandırdı. Sanatçı, klipte Nihan Peker imzalı yeşil renkteki takımı ile bambaşka bir imaja büründü. Sibel Can, şarkısını çok beğendiğini belirterek "Yeni Aşkım' kelimeleri bile insana mutluluk veriyor, yaşamanın tadı ise paha biçilemez" dedi.