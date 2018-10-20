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iftira attı itibarımı zedeledi

’nin dolandırıcılıkla itham ettiği iş kadını ’nu savcılık suçsuz buldu. Ama bu kez Sadıkoğlu’nun avukatı şikayetçi oldu: Hadise, müvekkilime iftira attı, itibarını zedeledi. Bunun kanundaki cezası 4 yıla kadar hapistir

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Hadise iftira attı itibarımı zedeledi
SAVCIDAN TAKİPSİZLİK KARARI
İngiliz Moda Ödülleri Töreni'ni izlemek için bilet aldırdığı arkadaşı 'nun kendisini dolandırdığını iddia eden 'ye savcılıktan kötü haber geldi. Yürütülen soruşturma sonrası verildi.

SUÇ DUYURUSU HAKSIZDI
Karar sonrası Sadıkoğlu'nun avukatı Sevda Şahin İhsanoğlu, "Yapılan haksız suç duyurusu nedeniyle itibarı zedelenen müvekkilim Sadıkoğlu, Hadise Açıkgöz hakkında iftira nedeniyle suç duyurusunda bulundu" dedi.

İCRA TAKİBİ DE İSTENDİ
Avukat İhsanoğlu, Hadise'nin TCK'nın 267'nci maddesine göre bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Sadıkoğlu'nun, Hadise'den alacağının tahsili sebebi ile icra takibi başlatıldığını açıkladı.

Yasemin Sadıkoğlu'nun avukatı; Hadise'nin müvekkiline olan borcunu ödemek istemediği için Sadıkoğlu'na iftira attığını söyleyip ekledi: "Müvekkilim, saygın bir iş kadınıdır."
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Hadise iftira attı itibarımı zedeledi
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