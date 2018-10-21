‘Ağlama Anne’ bu akşam atv’de… Alev, kızını Çetin’den koruyabilecek mi?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yeni sezonun iddialı işleri arasında yerini alan başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı 'Ağlama Anne' bu akşam atv ekranlarında…

Ağlama Anne 3.Bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle

Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikayesini anlatan "Ağlama Anne" Pazar akşamları ekrana geliyor. İşte Ağlama Anne'nin üçüncü bölüm tanıtımı ve bu hafta dizide yaşanacak olan sürpriz olaylar…

3.BÖLÜM ÖZETİ:

Alev, kızını alıp gitmek üzereyken Adnan hayallerine engel olmuştur. Damla ise hem Alev tarafından hem Adnan tarafından baskı altındadır.

Alev'in hırsını Damla'dan çıkarması, Adnan'ın giderek Zeynep'e yaklaşması Damla'da ayakta kalacak güç bırakmamıştır. Diğer taraftan Alev'in gitmediğini öğrenen Çetin ise mahalleye kadar gelmiştir.

Kızına zarar gelmesini istemeyen Alev, tekrar hapishaneye girecek kadar gözünü karartır. Ancak Damla'nın vicdanı buna müsaade etmeyecektir!