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‘Ağlama Anne’ bu akşam ’de… Alev, kızını Çetin’den koruyabilecek mi?

’nin başarılı yapımlarından bir olan ‘Ağlama Anne’ üçüncü bölümüyle bu akşam saat: 20:00’da seyircisiyle buluşuyor. Başrollerinde birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi 21 Ekim Pazar günü üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor. İşte Ağlama Anne’nin yeni bölüm tanıtımı ve bu hafta dizide yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 21.10.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 16:29
‘Ağlama Anne’ bu akşam atv’de… Alev, kızını Çetin’den koruyabilecek mi?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yeni sezonun iddialı işleri arasında yerini alan başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, , ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı 'Ağlama Anne' bu akşam ekranlarında…

Ağlama Anne 3.Bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle

Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikayesini anlatan "Ağlama Anne" Pazar akşamları ekrana geliyor. İşte Ağlama Anne'nin üçüncü bölüm tanıtımı ve bu hafta dizide yaşanacak olan sürpriz olaylar…

3.BÖLÜM ÖZETİ:

Alev, kızını alıp gitmek üzereyken Adnan hayallerine engel olmuştur. Damla ise hem Alev tarafından hem Adnan tarafından baskı altındadır.

Alev'in hırsını Damla'dan çıkarması, Adnan'ın giderek Zeynep'e yaklaşması Damla'da ayakta kalacak güç bırakmamıştır. Diğer taraftan Alev'in gitmediğini öğrenen Çetin ise mahalleye kadar gelmiştir.

Kızına zarar gelmesini istemeyen Alev, tekrar hapishaneye girecek kadar gözünü karartır. Ancak Damla'nın vicdanı buna müsaade etmeyecektir!

Ünlü isimlerin değişimleri

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‘Ağlama Anne’ bu akşam atv’de… Alev, kızını Çetin’den koruyabilecek mi?
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