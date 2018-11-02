Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ yeniden

‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ yeniden

Giriş Tarihi: 2.11.2018
‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ yeniden
'nun usta oyunculuğu, tükenmeyen enerjisi ve büyüleyici performansıyla çok konuşulan 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunu 4 Kasım'dan itibaren Zorlu PSM'de! Gogol'un 'Bir Delinin Hatıra Defteri'; Çar 1. Nikolay'ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatını anlatıyor. Günlük formatında yazılan hikaye, başrahraman Poprişçin'in deliliğe doğru gidiş öyküsünü tiyatro sahnesine taşıyor. Tatbikat Sahnesi tarafından sahnelenen oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini M. Cem Emüler üstleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ yeniden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN