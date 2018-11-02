‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ yeniden

Erdal Beşikçioğlu
'nun usta oyunculuğu, tükenmeyen enerjisi ve büyüleyici performansıyla çok konuşulan 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunu 4 Kasım'dan itibaren Zorlu PSM'de! Gogol'un 'Bir Delinin Hatıra Defteri'; Çar 1. Nikolay'ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatını anlatıyor. Günlük formatında yazılan hikaye, başrahraman Poprişçin'in deliliğe doğru gidiş öyküsünü tiyatro sahnesine taşıyor. Tatbikat Sahnesi tarafından sahnelenen oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini M. Cem Emüler üstleniyor.