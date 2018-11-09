Ahmet Kural: Benim öyle bir komşum yok

ÇELİŞKİ 1:

VİLLANIN YANINDA TEK EV VAR

Ahmet Kural-Sıla davasında yeni gelişme! Kural, yaşanan olayla ilgili bilgi kirliliği yaratılıp karalanmaya çalışıldığını iddia etti. Medyaya 'İşte Ahmet Kural'ın komşusunun Whatsapp yazışmaları' diye yansıyan kişiyi tanımadığını söyleyen Kural ifadesinde şöyle dedi: "Öyle bir komşum yok. Benim tek komşum var, onun ismi de Hatice Zeynep Tunç değil."



ÇELİŞKİ 2:

KAVGA OLDUYSA SILA NEDEN KURAL'IN KUZENİYLE YEMEKTE?

Bu arada Ahmet Kural'ın, 24 Ekim'de Sıla'nın sırtında vazo kırdığına dair haberler çıkmıştı. Olaydan iki gün sonra Sıla'nın Kural'ın kuzeni İrem Özbey ile samimi bir şekilde aynı masada yemek yerken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Üstelik o gece Sıla'nın parmağında Ahmet'in A'sı olan yüzüğü dikkat çekiyor.





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