Ceren Hindistan'san ters köşe

AVM'DE BULUŞTULAR

Adı Mustafa Sandal ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Ceren Hindistan'dan ters köşe! Mustafa Sandal ile mesajlaştıklarını ve tanışma aşamasında olduklarını söyleyen Hindistan, önceki gün Emaar'da, adının Ali Rıza Abdik olduğu öğrenilen bir erkekle görüntülendi.







ELLERİYLE YEDİRDİ

Samimi görüntüler sergileyen Hindistan ile Abdik, bir restoranda objektiflere yansıdı. Abdik'in, Hindistan'a elleriyle pizza yedirmesi dikkat çekti. Güzel oyuncunun da sık sık sevgilisine sarıldığı ve son derece mutlu olduğu görüldü. Çift, restoranda yaklaşık iki saat kaldı.





Mustafa Sandal, Ceren Hindistan'la ilişkisi hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı.

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