Müslüm: 17 günde 3.5 milyon izlendi

2013 yılında vefat eden, arabeskin efsanevi ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan 'Müslüm' filmi, 26 Ekim'de vizyona girmişti. Ketche ile Can Ulkay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu iddialı yapım, 954 salonda gösterilmeye devam ediyor. Daha vizyona girmeden büyük yankı uyandıran film, izlenme rekoru kırmaya hazırlanıyor. Başrollerini Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor'un paylaştığı 'Müslüm', 17 günde 3 milyon 423 bin 161 seyirciyi sinema salonlarına çekti. Hafta sonu 644 bin 720 kişinin izlediği, 18 milyon TL bütçeli yapım, şu ana kadar 46 milyon 150 bin 473 TL hasılat elde etti.

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