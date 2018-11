Erdal Beşikçioğlu’na vatanseverlerden büyük destek: Seninle aynı gemide olmaktan gurur duyuyoruz Behzat Abi’

'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı oyunu 12 sezondur devam eden, 'Behzat Ç.' dizisindeki polis karakteriyle fenomen olan usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, önceki gün GÜNAYDIN'da 'Sanatçının bir ideolojisi olabilir ama hiçbir ideolojiye ait olmamalı' başlığıyla manşetten yayınlanan röportajındaki açıklamaları nedeniyle sosyal medyada linç edildi. Beşikçioğlu, röportajının yayınlanmasının ardından 24 saat bile geçmeden, linç çetesinin mahalle baskısına maruz kaldı.





'ADAMLIK NEDİR GÖSTERDİN'

Tuba Kalçık'a konuşan Beşikçioğlu, röportajında "Dolar yükseldiğinde bankadaki paramı TL'de tutmaya devam ettim, paramı dolara çevirmeyi düşünmedim bile. Ülkemin daha iyi olmasını isterim hep. Hepimiz aynı gemideyiz, başka Türkiye yok" diyerek devletini ve milletini seven bir duruş sergilemiş, birlik ve beraberlik mesajları vermişti. Askerliğini Güneydoğu'da yaptığını söyleyen usta oyuncu "Her an ölümle burun burunaydım. Zaten bunları bilerek gittim. Devletim bana 'Güneydoğu'da yapacaksın askerliğini' dedi, yaptık, 'Bu vatan için öl' deseydi de ölürdük" diyerek ülkesine sahip çıkmıştı.





Beşikçioğlu, bu röportajındaki açıklamaları nedeniyle Twitter'ın Trending Topics listesinin zirvesine oturdu. Linç güruhunun oklarına maruz kalan Beşikçioğlu'nu eleştirenlere en güzel cevabı ise 'Arkandayız, biz de bu gemideyiz' diyen vatansever hayranları verdi. Ülkesini sevenler usta oyuncuyu 'Bunda linç edilecek ne var ki? Solun çomarı da çok iğrenç oluyor', 'Bir dönem göklere çıkardıkları adamı vatansever olduğu halde yuhalıyorlar', 'Bir kez daha sevdim ve hayran oldum sana. Adamlık nedir gösterdin, tebrikler', 'Adam aynı gemideyiz diyor, gören de ülkesine küfür ediyor zannediyor. Niye bu kadar sitem?', 'Seninle ayrı gemide olmaktan gurur duyuyorum Behzat Abi' diye tweet'ler atarak destek çıktı.





'MEMLEKETE SAHİP ÇIKMAK SUÇ OLMUŞ'

Beşikçıoğlu'nu eleştirenlere Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da tokat gibi bir yanıt verdi: 'Beşikçioğlu, 'Aynı gemideyiz' dedi diye sahte solcu trol bozuntuları, sol haber portalları onu hedef gösteriyor. Memlekette memlekete sahip çıkmak suç olmuş. Yanındayız Beşikçioğlu.'



'SİZİN GİBİLER ERDAL BEŞİKCİOĞLU'NU ANLAYAMAZ'

Gazeteci Nedim Şener, attığı tweet'le linç çetesini eleştirdi: 'Bugün büyük bölümü PKK ve türevlerinin hegomanyasına, söylemlerine esir olmuş sol, eski yurtsever kimliğine kavuşacaksa Erdal Beşikçioğlu gibi kişilikli insanlar sayesinde olacaktır. Sizin gibilerin anlamayacağını biliyordum. Zira fikrini söyledi diye Erdal Beşikçioğlu'nu para ile kıyaslıyorsunuz. Kişiliği satılık olanların herkesin fiyatı olduğunu sanması normaldir.'



ÖMER KARAHAN:



NE DİYONUZ, HADİ LA ORDAN

Bu ülkede yeni bir çete oluştu. Her hafta pusuya yatıp bekliyorlar;

'Dur bakalım bu hafta kimi linç edelim?' diye...

Klavyelerini sadece nefret kusmak için kullanıyorlar. Daha dün yan yana omuz omuza oldukları dostlarını satmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Bu çete için vatansever olmak suç, ülke menfaatini düşünmek suç. Tek dertleri var; kendi menfaatleri.



MUHALEFET DEĞİL KİN

Bir sürü taraf, muhalefet, kavram ve 'izm' birbiri ile iç içe girmiş ve insanlar her şeyi sadece kendi istedikleri doğrultuda değerlendirir hale geldi. Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, önceki gün GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajındaki cümleleri ile malum klavyeler tarafından yine yerden yere vurulmuş.

Ve bunun muhalefet sanılan kin yüzünden yapılması, işin vahametini bir kez daha gözler önüne seriyor.





FAŞİZAN TUTUM

Bir tarafın insanı olarak görüldüğün an, "Bu ülke için gerekirse ölürüm" veya "Aynı gemideyiz" gibi milli birlik ve şuurumuzu, vatan bağlılığımızı özetleyen içi dolu cümleler kurmuş olsan bile nafile. Bu cümleler, artık bir güruhun zoruna gitmiştir ve al aşağıya edilmen için çirkin cümlelerle saldırı başlatılmıştır.

Arkadaş, sırf sen istedin diye bana biçtiğin gömleği giymek zorunda mıyım? Beşikçioğlu, göz önünde bir oyuncu diye, özgür iradesi ile söyledikleri yüzünden tu kaka edilebilir mi?



Bu cümleleri GÜNAYDIN'da söylediği için, sözüm ona muhaliflik olsun diye, kin kusup küfür edip, saygısızlık etme haddine sahip mi olduğunu sanıyorsun? Bir eleştiri furyasıdır aldı başını gidiyor... Sözüm, kendilerini solcu diye nitelendiren bu klavye şövalyelerine!

İnsanın düşünceleri zaman içerisinde değişkenlik gösterebilir. Erdal Beşikçioğlu da AK Parti ile özdeşleşecek bir şeyler söylediği zaman onu yok sayma lüksüne sahip değilsiniz!

Sırf siz istediniz diye iyi bir oyuncu olan Erdal Beşikçioğlu, ülkesi ve vatanının bekası için milli duruş sergilerken yalaka ya da yandaş olmaz yani böyle bir faşizan tutum olamaz.

O linç çetesine 'Behzat Ç.'nin lisanıyla sesleniyorum: 'Ne diyonuz, hadi la ordan.'