‘Şahin Tepesi’nin güçlü kadınları Günaydın’a konuştu!

Senaryosunu Melek Gençoğlu'nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu 'Şahin Tepesi', geçtiğimiz hafta atv'de yayınlanan ilk bölümüyle entrikalarla ve aşkla dolu bir dünyanın kapılarını araladı. İki kadının güç savaşının ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatan dizi, güçlü kadın karakterleri ile dikkat çekti. Bugün ikinci bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin beş güçlü kadını ve yönetmen Hilal Saral, güce bakışlarını anlattı...





ZERRİN TEKİNDOR (Tuna Akdora)

Tuna "Yapabilirim" deyip bir şeyleri başarmış bir kadın. Sahip olduğu gücün elinden alınmasına asla izin vermeyecek biri. Karşısına çıkan engellerle mücadele ederken de çok cesur. Gerçek hayatta bir kadının ekonomik açıdan güçlü olması gerektiğini düşünüyorum.



ESRA DERMANCIOĞLU (Ceylan)

Canlandırdığım 'Ceylan', bazı sırları öğrendikçe, ablası 'Tuna'nın karşısında güçlü durmaya çalışıyor. Gerçek hayatta kendi ayaklarımın üstünde duran biri olarak 'Ceylan'ı takdir ediyorum. Kim olduğumuzu kendimize kanıtlarsak, işte esas güç burada başlıyor.



LEYLA TANLAR (Deniz)

'Deniz', kazayla bile olsa bir ölüme sebebiyet vermenin vicdani ağırlığını taşıyor, bunun için mücadele ediyor. Yaşadığı bütün iç çatışmalara rağmen ayakta kalabilmesi onu güçlü kılıyor.





AYBÜKE PUSAT (Verda)

Güçlü olmanın sırrı, kişinin kendi potansiyelinin farkında olmasıdır. İnsan, istediği her şeyi yapabileceği, her yere gidebileceğini bilmeli. Tek kuralı, hayatında sadece kendi sözünün geçmesi olmalı.



EBRU ÖZKAN (Melek)

Kadınlar yaradılış gereği güçlü ve üretken varlıklardır, önemli olan bunun farkında olmaktır. Canlandırdığım 'Melek', gücünü yaralarından alıyor.



HİLAL SARAL (Yönetmen)

İzleyici, birbirinin hayatını çalan iki kadının çatışmasının ortasında kalan bir aşka tanık olacak. Bu iki kadının arasında bir aşk hesaplaşması var. Sadece bu iki kadının değil; diğer kadınların da hem kendileriyle, hem de başkalarıyla hesaplaşmasına tanık olacak seyirci. Ve onların sahip oldukları güçler de konuşulacak.