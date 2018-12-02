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: Dünyadaki en mükemmel ikinci insanım!

Trabzon’da çekilen atv dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’de ‘Cemil’i canlandıran Rizeli oyuncu , 23 yıl sonra ilk kez Karadeniz’e gittiğinde yaşadıklarını anlattı: Uçak havaalanına indikten sonra içime bir Laz’lık girdi. Etrafa tuhaf tuhaf bakıyordum. Rize tabelasını görünce ağlamaya başladım, o zaman özüme döndüm

OĞUZHAN TORACI
OĞUZHAN TORACI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 15:24
Hilmi Özçelik: Dünyadaki en mükemmel ikinci insanım!

Atv'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in 'Cemil'i usta tiyatro sanatçısı ile çekimlerin gerçekleştirildiği Trabzon'da buluştuk, kendisi ve dizi hakkında merak edilenleri konuştuk...

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Hilmi Özçelik: Dünyadaki en mükemmel ikinci insanım!
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