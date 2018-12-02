Hilmi Özçelik: Dünyadaki en mükemmel ikinci insanım!

Trabzon’da çekilen atv dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’de ‘Cemil’i canlandıran Rizeli oyuncu Hilmi Özçelik, 23 yıl sonra ilk kez Karadeniz’e gittiğinde yaşadıklarını anlattı: Uçak havaalanına indikten sonra içime bir Laz’lık girdi. Etrafa tuhaf tuhaf bakıyordum. Rize tabelasını görünce ağlamaya başladım, o zaman özüme döndüm
Giriş Tarihi: 2.12.2018 14:02Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 15:24
Atv'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in 'Cemil'i usta tiyatro sanatçısı Hilmi Özçelik ile çekimlerin gerçekleştirildiği Trabzon'da buluştuk, kendisi ve dizi hakkında merak edilenleri konuştuk...