Demet Akalın ve Okan Kurt'tan barışma şerefine dansözlü kebaplı gece

Eylül ayında boşandığı altı yıllık eşi Okan Kurt ile geçen hafta Paris'te barışan Demet Akalın, önceki akşam barışma şerefine Arnavutköy Levendiz Lokantası'nda akşam yemeği organize etti. Davete çiftin arkadaşları Berkay- Özlem Ada Şahin, Fettah Can, Fatik Ürek, Lerzan Mutlu, Selin Ciğerci, Emel Müftüoğlu ve Özlem Yıldız da katıldı. Geceye dansöz davet eden çift, altı saat boyunca yemek ve eğlencenin tadını çıkardı. Kurt, ünlü bir ocakbaşıdan getirttiği ustalara da özel kebap yaptırdı.





'TEKRAR EVLİLİK YOK'

Akalın, gazetecilerin "Tekrar evlilik olur mu?" sorusuna "Hayır, olmaz" diye cevap verdi.