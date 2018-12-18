İrem Derici: O hastalık beni yok ediyordu

Şarkıcı İrem Derici, Uludağ'da düzenlenen Snowweekend 2018'in açılışında konser verdi. Sahnede hayranlarıyla sık sık sohbet de eden Derici, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği rahatsızlığı hakkında da konuştu: "Geçen yıl öldüm öldüm, sonra yeniden dirildim. Bir deri bir kemik kalmıştım. Şu anoreksiya denen illet hastalık var ya; beni az daha yok ediyordu. 41-42 derece ateşle hayatta kalmaya çalışıyordum, halüsinasyonlar görüyordum. Bir gece yine halüsinasyon gördüm, kafamda rengarenk peruklarla dolaşıyordum. O görüntüyü bir klibimde kullandım."







'KAFAMI ISIRDI'

Sahnede bir Yıldız Tilbe şarkısını seslendiren Derici, Tilbe ile tanışma hikayesini de anlattı: "Yıldız Tilbe çocukluğundan beri çok sevdiğim bir sanatçı. Daha yeni ünlü oluyorum, onun şarkılarını söylüyorum, kendisiyle tanışmayı da çok istiyorum... Bir gün bir defilede arkamdan biri geldi, kafamı ısırdı. O sinirle arkamı dönüp iki kelam sallayacaktım. Baktım Yıldız Tilbe; bir anda dünyam durdu."



TEK BİLETE İKİ STAR

İrem Derici ve Oğuzhan Koç, yılbaşı gecesi Hilton İstanbul Bosphorus Convention'da konser verecek. Özel kampanyayla bir bilet alan kişi, iki şarkıcıyı da dinleyebilecek.

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