Neslihan Atagül'ün yeni mesleği şaşırttı!

Üzerindeki tulumla, mekanın her şeyiyle ilgilenen oyuncu, "Arkadaşımın yeri, cumartesi açılışını yapacak. Yardıma geldim" dedi.

Bölgedeki esnaf, mekanın Neslihan Atagül'e ait olduğunu iddia etti.





AYRILIK İDDİASI

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün aralarının bozuk olduğunu ve ayrılacakları iddia edilmişti. Bu iddialardan günler sonra ise Doğulu sosyal medya hesabından eşi Neslihan Atagül'le çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kadir Doğulu, böylece ayrılık iddialarını yalanlamış oldu.

Kaynak: Milliyet