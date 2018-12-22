Güzel oyuncu Pelin Akil ikizler için gün sayıyor!

Hamileliğinde 19 haftayı geride bırakan Pelin Akil, ikiz bebeklerine kavuşmak, için gün sayıyor. Pelin Akil, dün son tiyatro oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Gecede Akil'i Önem Günal da yalnız bırakmadı. Pelin Akil bu fotoğrafları "İçtenliğini severim senin kadın son oyunumda beni yalnız bırakmadın iyi ki varsın. Seni seviyorum" notu ile Instagram'da paylaştı...
Giriş Tarihi: 22.12.2018 11:54Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 14:11
KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR
Hamileliğinde 19 haftayı geride bırakan Pelin Akil, ikiz bebeklerine kavuşmak, için gün sayıyor.