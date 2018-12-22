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Güzel oyuncu ikizler için gün sayıyor!

Hamileliğinde 19 haftayı geride bırakan , ikiz bebeklerine kavuşmak, için gün sayıyor. Pelin Akil, dün son tiyatro oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Gecede Akil'i Önem Günal da yalnız bırakmadı. Pelin Akil bu fotoğrafları "İçtenliğini severim senin kadın son oyunumda beni yalnız bırakmadın iyi ki varsın. Seni seviyorum" notu ile Instagram'da paylaştı...

Giriş Tarihi: 22.12.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 14:11
Güzel oyuncu Pelin Akil ikizler için gün sayıyor!

KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Hamileliğinde 19 haftayı geride bırakan , ikiz bebeklerine kavuşmak, için gün sayıyor.

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Güzel oyuncu Pelin Akil ikizler için gün sayıyor!
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