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kavgasında son dakika haberi! 5 yıla kadar hapis istemi kabul edildi!

Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna son dakika olarak düşen darp iddiasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tarafların çeşitli açıklamalar yaparak birbirlerini suçlaması ve savunması neticesinde olay adli mercilere taşındı. Sıla tarafından darp olayı ile suçlanan Ahmet Kural hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma tarihi belli oldu. İşte günün son dakika haberine yönelik detaylar..

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 15:52
Ahmet Kural Sıla kavgasında son dakika haberi! 5 yıla kadar hapis istemi kabul edildi!

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'yla yaşadığı kavga nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural hakkında 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Ahmet Kural Sıla kavgasında son dakika haberi! 5 yıla kadar hapis istemi kabul edildi!
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