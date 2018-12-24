Ahmet Kural Sıla kavgasında son dakika haberi! 5 yıla kadar hapis istemi kabul edildi!

Ahmet KuralSıla kavgasında son dakika haberi! 5 yıla kadar hapis istemi kabul edildi!
Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna son dakika olarak düşen Ahmet KuralSıla darp iddiasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tarafların çeşitli açıklamalar yaparak birbirlerini suçlaması ve savunması neticesinde olay adli mercilere taşındı. Sıla tarafından darp olayı ile suçlanan Ahmet Kural hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma tarihi belli oldu. İşte günün son dakika haberine yönelik detaylar..