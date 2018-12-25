TUBA KALÇIK

AKPINAR VE GEZEN'E BÜYÜK TEPKİ



Katıldıkları TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hakaret ve tehdit içerikli sözleri nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Akpınar programda "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" diyerek darbe çığırtkanlığı yapmıştı. Soruşturma sonrası infaz çetesi yine devreye girerek 'Yalnızdeğiller' etiketi altında propaganda başlattı. Genco Erkal, Sabahat Akkiraz, Rasim Öztekin, Burcu Biricik, Murat Akkoyunlu, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Burhan Şeşen, Can Dündar, Grup Yorum, Barış Atay, Murat Şeker, Volkan Konak, Bülent Emrah Parlak, Sevinç Erbulak ve Suavi de bu propagandayı destekleyen tweetler attı. Ancak demokrasiye ve halkın iradesine saygı duyanlar, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e tepki göstererek bu darbe korosuna tokat gibi karşılık verdi:

- Darbeciliğin suç olması bir yana, darbenin iması bile ayıp karşılanmalı bu toplumda. Koca adamlar çıkıp hâlâ gevşek gevşek darbe güzellemesi yapıyor. Bu basit gerçek ille kafanıza vurarak mı anlatılsın? Hiç utanmanız yok mu sizin?

- Tabii ki yalnız değiller. Aynı kafada tonlarca 'sanatçı' var ülkemde. Varsın olsunlar. İyinin, doğrunun mana ve kıymetini nasıl anlardık olmasalar.



'BUNLARI BİZ STAR YAPTIK'

- Bu varlıkları starlaştıran biziz. Bunlar ekmeğini, suyunu, yaşamını halkın parasıyla idame edip kendileri gibi düşünmeyen halkı hakir görüp aşağılayan bir güruh.

- Sanatçı değil, darbe çığırtkanı dinozorlar bunlar!

- İhanet de sanattır hainler için. Zayıf karakterlerin yaşamları sürdürmek için kindar duygulara ihtiyacı vardır. Bir 15 Temmuz daha mı lazım? Göremediniz mi o geceki imanı.

İşte sözde sanatçı Müjdat Gezen'in günah galerisi...