Burcu Kıratlı evlenir evlenmez bakın ne yaptı...

Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girdi. Sinan Akçıl ile nikah masasına oturan Burcu Kıratlı'dan yeni bir hamle geldi. İşte Burcu Kıratlı’nın ilk hamlesi ve ünlü çiftin nikah töreninden çok özel görüntüler…
Giriş Tarihi: 2.1.2019 12:36Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 12:39
AMSTERDAM'DA EVLENDİLER
Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile 24 Aralık'ta Amsterdam'da dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah törenin yakın arkadaşları ve ailesi katıldı.