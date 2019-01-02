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evlenir evlenmez bakın ne yaptı...

Şarkıcı bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi ile dünyaevine girdi. Sinan Akçıl ile nikah masasına oturan Burcu Kıratlı'dan yeni bir hamle geldi. İşte Burcu Kıratlı’nın ilk hamlesi ve ünlü çiftin nikah töreninden çok özel görüntüler…

Giriş Tarihi: 2.1.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 12:39
Burcu Kıratlı evlenir evlenmez bakın ne yaptı...

AMSTERDAM'DA EVLENDİLER

Şarkıcı bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi ile 24 Aralık'ta Amsterdam'da dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah törenin yakın arkadaşları ve ailesi katıldı.

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Burcu Kıratlı evlenir evlenmez bakın ne yaptı...
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