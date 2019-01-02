Burcu Kıratlı evlenir evlenmez bakın ne yaptı...

AMSTERDAM'DA EVLENDİLER

Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile 24 Aralık'ta Amsterdam'da dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah törenin yakın arkadaşları ve ailesi katıldı.