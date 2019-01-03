Fox’ta sular durulmuyor

Dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş.'ye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilen Talat Bulut, dizideki rol arkadaşı Şevval Sam'a, kendisine yönelik linç kampanyası düzenlediği iddiasıyla 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Suçlamaları reddeden Sam ise, geçtiğimiz günlerde Bulut'a karşı dava açtı. Sam'ın avukatı; müvekkilinin Bulut hakkında linç kampanyası yürütmediğini, takipsizlik kararının ardından hiçbir yerde açıklama yapmadığını söyledi. Avukat, "Bulut'un açtığı davanın reddi ile müvekkil hakkındaki ithamlarının sona erdirilmesini ve karşı dava olarak 101 bin lira tazminatın Bulut'tan tahsilini istiyoruz" dedi.