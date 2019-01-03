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’ta sular durulmuyor

Talat Bulut kendisine yönelik linç kampanyası yürüttüğü iddiasıyla Şevval Sam’a dava açmıştı. Sam’ın avukatı, ‘Linç söz konusu değil. Davanın reddini istiyor, Bulut’a karşı 101 bin liralık tazminat davası açıyoruz” dedi.

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 09:53
Fox’ta sular durulmuyor

Dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş.'ye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilen Talat Bulut, dizideki rol arkadaşı Şevval Sam'a, kendisine yönelik linç kampanyası düzenlediği iddiasıyla 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Suçlamaları reddeden Sam ise, geçtiğimiz günlerde Bulut'a karşı dava açtı. Sam'ın avukatı; müvekkilinin Bulut hakkında linç kampanyası yürütmediğini, takipsizlik kararının ardından hiçbir yerde açıklama yapmadığını söyledi. Avukat, "Bulut'un açtığı davanın reddi ile müvekkil hakkındaki ithamlarının sona erdirilmesini ve karşı dava olarak 101 bin lira tazminatın Bulut'tan tahsilini istiyoruz" dedi.

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Fox’ta sular durulmuyor
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