‘İki mükemmel yıl geçirdim seninle...’

BUGÜN NELER OLDU

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani, evliliklerinin ikinci yılını Prag'ta kutladı. Instagram'da romantik tatillerinden kareler paylaşan Yıldırım, yeni yıl mesajı da verdi: 'Yılınız sevgi dolu geçsin, sadece iyiliğin ve kötülüğün ayırt edici bir özellik olduğunu unutmadığımız bir yıl olsun.' Yıldırım, bir başka paylaşımında ise eşine bir kez daha ilan-ı aşk etti: 'İki mükemmel yıl. Sanki bir an ama binlerce yıldır tanıdığın bir çiçeği koklayan... Sakınan...'