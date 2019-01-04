Nurgül Yeşilçay: Hayatımın aşkını buldum!

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile önceki akşam Nişantaşı’ndaydı Soğuk havaya aldırış etmeden akşam gezmesine çıkan ikili, bir hayli keyifliydi. Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay hızlıca araca binerken oyuncu basın mensuplarının soruları yanıtladı.
Giriş Tarihi: 4.1.2019 09:56Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:57
"Sizin için 2018 nasıl geçti? " sorusuna Nurgül Yeşilçay, " Ben bu yıldan hiç bir şey anladım, çabuk geçti ama hayatımın aşkını buldum çok mutluyum" dedi.