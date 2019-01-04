Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakımda!

Üç aydır hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil’in bir süre önce normal odaya alındığı ortaya çıktı. Beş gün boyunca ailesiyle hasret gideren şovmenin durumunun kötüye gitmesiyle yeniden yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Yeniden yoğun bakıma alınmasının ardından şovmenin kızı Sezin Erbil, Instagram hesabında babasıyla paylaştığı fotoğrafına “Yoğun bakımda 77. gün. Dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü” notunu düştü.
Giriş Tarihi: 4.1.2019 11:50Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 11:55
Üç aydır hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in bir süre önce normal odaya alındığı ortaya çıktı. Beş gün boyunca ailesiyle hasret gideren şovmenin durumunun kötüye gitmesiyle yeniden yoğun bakıma alındığı öğrenildi