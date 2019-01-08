Sorun bu hafta içinde çözülür

BUGÜN NELER OLDU

Sinema biletinin yanında mısır menüsünün zorla satılması, film yapımcılarıyla sinema salonu işletmecileri arasında kriz yarattı, sinemaseverlerle birlikte aralarında Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın da bulunduğu birçok yapımcı geçtiğimiz günlerde duruma tepki gösterdi. Konuyu GÜNAYDIN'ın da manşetine taşımasının ardından krize Kültür ve Turizm Bakanlığı el attı. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülecek olan Sinema Kanun Teklifi'nin yasalaşması halinde yapımcılar ile sinema salonu arasındaki şeffaflık ve 'promosyon uygulaması' sorunu çözülecek.Anlaşma sağlanana kadar yeni filmi 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nı vizyona sokmama kararı alan Yılmaz Erdoğan, önceki gün bir televizyon programında konuştu. Erdoğan, yeni filminin akıbetiyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara şöyle yanıt verdi: "Sorunun bu hafta çözüleceğine inanıyoruz. Organize işler bir şekilde işler. Bu hafta öyle ya da böyle bu iş netleşir diye düşünüyorum. Konu komisyonda görüşülecek." "Seyirci rekoru kırarsak ancak maliyeti kurtarabiliyoruz" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Seyircinin sinemaya gittiğinde ödediği para dahil maliyetlerin hepsi arttı, bir tek bizim biletten aldığımız pay artmadı. Gönlümden geçen, anlaşmamız ve işimizi yapmamız. Kavga gürültü peşinde değiliz, öyle şeyler filmlerde olur."