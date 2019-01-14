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'den hamilelik paylaşımı yaptı!

2017'de ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen , 6 aylık hamile. Abazi, erkek kardeşiyle Instagram'da hamilelik pozu verdi. 2017 yılında Los Angeles'ta uzun süredirbirlikte olduğu oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. 6 aylık hamile olan Almeda Abazi'den erkek kardeşiyle birlikte hamilelik pozu geldi.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 15:50
Almeda Abazi'den hamilelik paylaşımı yaptı!

2017'de ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen , 6 aylık hamile. Abazi, erkek kardeşiyle Instagram'da hamilelik pozu verdi.

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Almeda Abazi'den hamilelik paylaşımı yaptı!
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