Almeda Abazi'den hamilelik paylaşımı yaptı!

2017'de ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi, 6 aylık hamile. Abazi, erkek kardeşiyle Instagram'da hamilelik pozu verdi. 2017 yılında Los Angeles'ta uzun süredirbirlikte olduğu oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. 6 aylık hamile olan Almeda Abazi'den erkek kardeşiyle birlikte hamilelik pozu geldi.
Giriş Tarihi: 14.1.2019 15:50
2017'de ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi, 6 aylık hamile. Abazi, erkek kardeşiyle Instagram'da hamilelik pozu verdi.