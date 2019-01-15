‘İşin zor ama gururumsun oğlum’

BUGÜN NELER OLDU

Emre Altuğ, önceki gün sosyal medya hesabında, 9 yaşındaki büyük oğlu Kuzey'in gitar çaldığı bir videoyu paylaştı. Kuzey'in henüz iki ay önce gitar çalmaya başladığını belirten Altuğ, performansına inanamadığını belirterek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı: "Evden iki ay evvel bas gitarımı alıp çıktı. Bu hafta sunumuna çağırdı. 'My Way'i nota okuyarak çaldı. İnanamadım. İşin zor Kuzey'im. Her şeye karşı yeteneğin ve öğrenme arzun müthiş olmakla birlikte seçimin zor olabilir ama gururumsun oğlum."