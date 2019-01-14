Genç oyuncu Şahin Kendirci’nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci’yi görenler şoke oluyor!

Şahin Kendirci ise, Müslüm filminde oynadığı için çok mutlu olduğunu, sokaktan olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Bazı vatandaşlar bana artık Şahin Baba diye sesleniyor. Bu da beni mutlu ediyor. Benim ikizim komi olarak çalışıyor. Ben onunla aileme destek olduğu için çok gurur duyuyorum. Benim sesim güzel ama onun sesi güzel değil. O da çalışmayı çok seviyor. Bu işte iyi yerlere gelmek istiyor" dedi. Kendirci, yeni projeler olacağını, teklifler geldiğini ve değerlendireceğini söyledi. Baba Kemal Kendirci (42) ise, ailesinin geçimini sağlamak için yıllarca hamallık yaptığını, şu anda oğlu Şahin'le beraber turnelere gittiğini belirterek, "İki çocuğumun da bir yerlere gelmesi beni gururlandırıyor. Şahin, Müslüm filminde oynadı çok da beğenildi. Bu da bizi çok mutlu etti. Onun ikizi ise komilik yapıyor, ekmeğini çıkarıyor. İki oğlumla da gurur duyuyorum" diye konuştu.

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