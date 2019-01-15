BUGÜN NELER OLDU

Ünlü popçu Hande Yener, yeni yaşını önceki gün Aila'da kutladı. Gecede Yener'i; sevgilisi Ümit Cem Şenol ve oğlu Çağın Kulaçoğlu'nun yanı sıra yakın dostları Polat Yağcı, Aylin Coşkun, Yıldız Çağrı Atiksoy, Fikri Karayel, Altan Çetin, Ramazan Burak Telli ve Serhan Sokulgan da yalnız bırakmadı. Ünlü popçu, Polat Yağcı tarafından özel olarak hazırlatılan, kendisini çağrıştıran motiflerle süslü pastadaki mumları üfledikten sonra yeni yaşından beklentisini "Mutluluk, daha fazla mutluluk" sözleri ile özetledi. Sanatçı için aynı gece iki ayrı pasta daha kesildi. Doğum günü pastasının üzerinde yer alan kendisinin maket bebeğini gece boyunca elinden hiç düşürmeyen Yener, arkadaşlarının hediye olarak getirdiği kraliçe tacını da geceye katılan herkesle paylaştı.Üç saat süren partide doyasıya eğlenen Hande Yener, gecenin finalinde 'Deli Bile' adlı şarkısına karaoke yaparak sürpriz yaptı.