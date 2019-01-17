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’dan takipsizlik kararına itiraz! ’den şikayetçi oldu

, ’yi istismar ettiğine dair paylaşımlar yapan ’den şikayetçi oldu. Ancak mahkeme takipsizlik kararı verdi. Karaduman, küçük düşürüldüğünü söyleyerek karara itiraz etti

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 10:03
Emrah Karaduman’dan takipsizlik kararına itiraz! Erol Köse’den şikayetçi oldu

Müzisyen , sosyal medya hesabı üzerinde 'yi istismar ettiği ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Köse hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Köse hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararda, Köse'nin suçlamaları kabul etmediği, mesajları kendisinin atmadığını ifade ettiği belirtildi. Karaduman, takipsizlik kararına itiraz etti. Dilekçede; Köse'nin aktif kullandığı sosyal medya hesaplarında kendisine yönelik hakareti aşan iftiralarda bulunarak kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ileri sürüldü.

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Emrah Karaduman’dan takipsizlik kararına itiraz! Erol Köse’den şikayetçi oldu
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