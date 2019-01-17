Emrah Karaduman’dan takipsizlik kararına itiraz! Erol Köse’den şikayetçi oldu

Müzisyen Emrah Karaduman, sosyal medya hesabı üzerinde Aleyna Tilki'yi istismar ettiği ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Köse hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Köse hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararda, Köse'nin suçlamaları kabul etmediği, mesajları kendisinin atmadığını ifade ettiği belirtildi. Karaduman, takipsizlik kararına itiraz etti. Dilekçede; Köse'nin aktif kullandığı sosyal medya hesaplarında kendisine yönelik hakareti aşan iftiralarda bulunarak kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ileri sürüldü.