Reklamcı değil gazeteciyiz biz

BUGÜN NELER OLDU

Kenan İmirzalıoğlu'nun beş yıl önce eski sevgilisi ile teknede çekilen fotoğraflarının yayınlanması üzerine açtığı davayı kazandığı haberi tartışma yarattı. Mahkemenin; 'şöhretlerin konutları dışında da özel hayatlarının olduğuna ve fiziksel mahremiyetlerine dair fotoğraflarının yayınlanmasında kamu yararının olmadığına' dair verdiği kararı magazin muhabirleri değerlendirdi.Anayasa Mahkemesi iki yıl önce sevgilisiyle görüntülenen bir ünlünün başvurusuyla ilgili şu kararı verdi: 'Özel hayata saygı hakkı ihlal edilmemiştir. Merak duygusunun tatmini amacıyla sanatçının özel yaşamının haberleştirilmesinde kamu yararı bulunduğu söylenebilir.'Kenan İmirzalıoğlu'yla ilgili verilen kararda altı çizilen 'Bu karar, gazetecilerin, basın özgürlüğü şemsiyesi altında ünlülerin özel hayatı hakkında haber yapamayacakları sonucunu doğuracaktır' ifadesi avukatın yorumu olup hukuki bir bağlayıcılığı yoktur.Kararın içi açılmazsa bizler magazin gazeteciliği değil, reklamcılık yapmaya başlarız. Bu da bir anlamda mesleğin sonu olur. George Orwell'ın şu cümlesi durumu özetliyor: "Gazetecilik başkasının yayımlanmasını istemediği şeyleri yayımlamaktır, gerisi halkla ilişkilerdir."Biz magazinciler işimizi yapıyoruz, kimsenin evine girmiyoruz. Ünlüyü kamuya açık her yerde çeker, gündemi sallayan haberleri ortaya çıkarırız. 1990'da FB'nin teknik direktörü Hidding, dansöz Yağmur'un evinden çıkarken görüntülenmişti. Murat Başoğlu ile yeğeninin uygunsuz görüntülerini ortaya çıkaran yine magazin basınıydı. İşine geldiğinde magazin gazetecilerinin kapısından ayrılmayan isimlere sözümüz var: Ünlü olunca ne değişti! Galaya davet et, Bodrum'da teknende çekilince kibirlen! Biz hiçbir sanatçının PR'cısı değiliz. Ünlüler şunun farkında değil; onları kimse haber yapmazsa ünleri biter.Magazin basınının işi, ünlünün reklamını yapıp onu pohpohlamak değil. Bu karar gazetecileri, ünlülerin PR'ını yapan kişiler olmaktan öteye götürmez. Haklarında iyi haber çıktığında mutlu olan ünlüler, olumsuz haberi de olgunlukla karşılamalı.Bu durum tüm sanatçılara emsal oluşturacaksa eğer, basın danışmanı gibi oluruz. Gazeteci kimliğimizin önemi kalmaz. Biz emekçiyiz, kimsenin kişisel maşası olamayız.Sanatçıların sadece işlerini takip edersek menajerden farkımız kalmaz. Topluma mal olmuş insanların özel hayatı yoktur, her hareketleri haberdir. Kamuya açık her yerde görüntülenebilirler. Ünlülerin röportaj yapması şahsi kararlarıdır.Haber yapmak anayasal hakkımızdır. Kararın içinde soru işareti barındıran noktalar var. Kamu yararı kavramının ne olduğu tam açıklanmalı yoksa halkın haber alma hürriyeti engellenebilir.Bu karar büyük soru işaretine sebep olabilir. Gazeteci neyi, ne kadar görecek, ne kadar yazacak? Paparazzilik ve magazin gazeteciliğinde dünya standartları, Türkiye'den daha sert ve acımasız. Kamu yararı ibaresinin açılması lazım.