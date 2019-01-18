Galada 2. dünya savaşı ruhu

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Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in paylaştığı 'Çiçero' filminin galası, Maslak Uniq'de gerçekleşti. Galanın yapılacağı alana, 2. Dünya Savaşı yıllarına ait eşyalar ve asker kulübeleri konularak, filmin geçtiği dönemin ruhu yansıtıldı. Gecede yapımcı Mustafa Uslu "Çok güzel, kaliteli bir ekibimiz var. 'Ayla' ve 'Müslüm' gibi Türk sinemasına önemli bir eseri daha kazandırdığımızı düşünüyorum" dedi. 'Çiçero'yu oynayan Erdal Beşikcioğlu, "Film, patrona pahalıya patladı" diye espri yaptıktan sonra sözlerine şöyle devam etti: "Güzel bir üç ay geçirdik, inanılmaz profesyonel bir çalışma oldu. Yolu açık olsun." Filmin bir diğer oyuncusu Burcu Biricik ise "Bu film bana yeni ufuklar ve yeni kapılar açtı. İnanılmaz mutluyum. Dönem filminde rol almak bana ayrı bir heyecan kattı" dedi. Geceye Hande Soralİsmail Demirci ve Bestemsu Özdemir gibi ünlüler de katıldı.