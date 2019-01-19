İki kadın oyuncudan sektöre dair eğlenceli tespitler

BUGÜN NELER OLDU

Sinemada yaşanan kriz sebebiyle filmlerini sinemaseverlerle buluşturamamanın sıkıntısını yaşayan BKM'de, tiyatroda işler yolunda gözüküyor. Bir yandan Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında 'Alice' müzikali için geri sayım yapan BKM, geçtiğimiz hafta 'Bir Banka Soygunu Komedisi'nin prömiyerini yaparken 'Manik Atak' adlı oyunun da galasını yaptı.'Manik Atak' oyununu hafta başında Beşiktaş Kültür Merkezi'ndeki galasında izleme imkanı buldum. Baştan söyleyeyim, oyun sezonun en iyilerinden. Devrim Yakut ve Bihter Dinçel, çok uyumlu olmuş. Oyunda, kılıktan kılığa girip ondan fazla karakteri canlandırıyorlar. Ödüllü sanatçı Barış Dinçel, kostüm ve dekor tasarımının yanı sıra oyunun yönetmenliği de üstlenmiş.Bir tiyatro kulisinde karşılaşan iki kadın; 'Leyla' ve 'Melike'... İkisi de oyuncu. İkili, 'Leyla'nın 15 yıl önce başrol oynadığı oyunun yeni versiyonunda bir araya geliyorlar. 'Leyla'nın yıllar evvel oynadığı rolü 'Melike' oynayacak. 'Leyla' da bu kez, 'Melike'nin sevgilisinin annesi rolünde. Belli etmese de bu duruma çok içerliyor. Başta birbirleri hakkında önyargıları var... 'Melike', 'Leyla'yı egosundan geçilmeyen bir star oyuncu olarak hayal ederken, 'Leyla' da 'Melike'yi replik sayısına göre proje kabul eden yeni yetme ukala bir oyuncu olarak hayal ediyor. Oyun, iki kadının dertleşmesi şeklinde ilerliyor.Bir 'Leyla' anlatıyor, 70'li yıllara karakterlerin çocukluklarına gidiyoruz; bir 'Melike' anlatıyor, 90'lı yıllara gidiyoruz. Bazen sektörde kadın oyuncu olmaktan dem vuruyorlar. Bu noktada Dinçel'in sağlam tespitleri güldürüyor. Mesela, "Kadın oyuncu yarım bilet, erkek oyuncu tam bilet" diyor 'Leyla'... 'Melike' de "Kadın oyuncular, 30'undan sonra antrenör olan futbolcular gibi" diyor. Kadın oyuncuların 24 yaşından sonra yok sayılmaları, dişleri dökülen babaanne rollerine mahkum edilmeleri, erkek oyuncuların bir türlü yaşlanmaması, kendilerinden 20 yaş küçük kızlarla aşk yaşamaları esprili bir dille anlatılıyor. İkili, kadınların sesi oluyor.Egolarından sıyrılıp seyirci karşısında çırılçıplak kalan farklı nesilden iki kadının; ilk aşkları, hayal kırıklıkları, baba özlemleri, anne hasretleri, yaşayamadıkları çocuklukları, içlerine attıkları ve dışlarına vurduklarıyla birbirlerinden çok farklı olmadıklarını anlıyoruz.Kimi zaman kahkaha attıran, kimi zaman hüzünlendiren, güçlü metin ve oyunculuklarıyla öne çıkan 'Manik Atak'; sıkılmadan izlenecek bir oyun. Daha önce 'Aşiyan' oyununu yazan Dinçel, daha fazla oyun yazsın, Yakut da hep oynasın...Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne dek 174 dile çevirilen 'Alice Harikalar Diyarında' eseri; BKM, Zorlu PSM ve Id ortak prodüksiyonuyla 'Alice' adıyla sahnelenmeye hazırlanıyor. Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan'ın müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisiyle 7 Şubat'ta prömiyeri yapılacak 'Alice' müzikalinin posteri yayınlandı. Başarılı oyunculardan oluşan rüya kadronun birlikte yer aldığı poster, büyük ilgi gördü. Müzikalde Serenay Sarıkaya, 'Alice' olarak izleyici karşısına çıkacak. Ezgi Mola 'Kraliçe', Enis Arıkan 'Tavşan', Şükrü Özyıldız 'Şapkacı', İbrahim Selim 'Kral', Merve Dizdar ise 'Kedi' karakterlerini canlandıracak. 'Alice'; 23 kişilik dans kumpanyası, canlı orkestrası, görkemli dekorları ve kostümleriyle de dikkat çekecek.